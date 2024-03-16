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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e böyle seslendi: "Good Evening, Good Night Özgür efendi"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
16.03.2024 15:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40 bin kişinin katıldığı AK Parti Erzurum mitinginde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın Özgür Özel'e "Good Evening, Good Night Özgür efendi" sözleriyle seslenmesi dikkat çekti. Erdoğan ayrıca 21 yılda Erzurum'a 173 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığının notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e böyle seslendi: "Good Evening, Good Night Özgür efendi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Miting Etkinlik ve Gösteri Alanı'nda 40 bin kişinin katılımıyla halka seslendi. Erdoğan'ın Özgür Özel'e "Good Evening, Good Night Özgür efendi" seslenmesi gündem oldu.

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Erdoğan açıklamaları şu şekilde:

"Yüzlerce yıllardır adını sitayişle söz ettiren Erzurum'da bir kez daha siz dadaşlarla hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Seçim sonuçlarına bakarak söylüyoruz ki; dadaş sevdasını yine gösterdi, dadaş dosta da düşmana da mesajını yine verdi. Bu öyle güçlü bir mesaj ki, duymayan kulaklara, nasır bağlamış yüreklere dahi kendini hissettiriyor, yerine ulaşıyor.

Üstelik Erzurum tüm mücadeleyi hiçbir karşılık beklemeden yürütmüştür. Şartlar ne olursa olsun, milletine hizmet eden Erzurumlunun gönlü daima hoş olmuştur. Erzurum bu sancak nöbetini bin yıldır tutmaktadır. Asırlarca ata yurtlarından gelen milyonlarca yurttaşımızın ilk geldiği yer Erzurum olmuştur.

MİTİNGE 40 BİN KİŞİ KATILDI

Emniyet mensupları Erzurum mitinginde 40 bin kişinin bulunduğunu açıkladı. Kurucu şehirlerimizden biri olan Erzurum'da Türkiye Yüzyılı'nda lokomotif bir şehir olacağından şüphe duymuyorum.

Erzurum, eserleriyle medeniyetimizin harcı Erzurum, sanatçılarıyla gönül dünyamızın övüncü Erzurum, kahramanlarıyla çocuklarımızın rol modeli Erzurum, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Erzurum'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın rengiyle boyamaya var mıyız?

İnşallah Ramazan bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmeye hazır mıyız? Bunun için çok çalışacağız. Çok koşturacağız. Gönlüne girilmedik hiçbir Erzurumlu kardeşimizi bırakmayacağız. Ben karşımda böyle bir ruh, heyecan ve adanmışlık görüyorum. Rabbim hepinizden razı olsun.

ERZURUM'A 21 YILDA 173 MİLYAR LİRALIK KAMU YATIRIMI

Biz insanlarımıza ve şehirlerimize olan sevgimizi eser ve hizmetle göstermiş bir partiyiz. Bu anlayışla Erzurum'a güncel rakamlarla 173 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 3 bin 911 adet yeni derslik kazandırdık. Erzurum Teknik Üniversitesi'ni kurduk. 73 spor tesisi inşa ettik. Şimdi de Erzurum'a 20 bin kişilik modern bir stad kazandırmak için çalışmalara başladık. Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri'ni birleştirecek bir projeyle Erzurum'u geliştireceğiz. İhtiyaç sahiplerine 10 buçuk milyar liralık yardımda bulunduk.

Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir haline getireceğiz. Bakanlık ve belediyelerimizi seferber edeceğiz.

107 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. 13 millet bahçesi projemizden 10'unu tamamladık.

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"TEK PARTİ FAŞİZMİ PUSUDA BEKLİYOR"

Bizim talip olduğumuz tek miras medeniyet mirası davasıdır. Bu dava onu ancak taşıyabilecek kişiler tarafından üstlenilmesi lazımdır. Bunların pazarlık masalarında meze yapılmasına milletimiz izin vermez. Sırf pazarlıkta el yükseltmek için kaybettirme anlaşmalarıyla 6'lı masalara oturanlardır. Bugün tenefüs ettiğimiz özgürlük ortamı birileri tarafından altın tepside sunulmadı. Hangi kazanımın hangi bedellerle ödendiğini milletimiz iyi biliyor. Hele dadaş daha iyi biliyor. Darbeden terör saldırılarına birçok zorluklara göğüs gerdik. Birçok badireler atlattık. Kazanımlarımızın birilerini rahatsız ettiğini görebiliyoruz. Tek parti faşizmi kalıntısı zihniyet, terör örgütleriyle el ele vererek pusuda beklediğini her fırsatta gösteriyor."

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Erzurum cumhurbaşkanı erdoğan
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