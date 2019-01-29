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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politika Kurulları başkanvekillerini kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 23:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda, Politika Kurullarının başkanvekilleri, kurul çalışmaları hakkında sunumlar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkanvekillerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda, Politika Kurullarının başkanvekilleri, kurul çalışmaları hakkında sunumlar yaptı. Toplantıda, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Yavuz Atar, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Hasan Mandal, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi İbrahim Kalın ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin hazır bulundu.
Toplantıya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan da katıldı.

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