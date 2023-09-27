Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Edward ve Fransa Büyükelçisi Dumont'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward'ı kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni atanan Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son 3 yıldır Avrupa ve Türkiye ile ilişkilerden sorumlu danışmanı olarak görev yapan Dumont, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Ardından büyükelçi ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)





