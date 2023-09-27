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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Edward ve Fransa Büyükelçisi Dumont'u kabul etti

27.09.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward'ı kabul etti. Ayrıca Erdoğan, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont'u da kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Edward ve Fransa Büyükelçisi Dumont'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward'ı kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni atanan Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son 3 yıldır Avrupa ve Türkiye ile ilişkilerden sorumlu danışmanı olarak görev yapan Dumont, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

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Ardından büyükelçi ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)

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Recep Tayyip Erdoğan prens edward

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