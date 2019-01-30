HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 07:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karasu ilçesinde BMC Fabrikası’nın temel atma töreninden sonra Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak olan ‘AK Parti Sakarya Belediye Başkanları Aday Tanıtım Töreni’ne katıldı.Yoğun katılımla gerçekleşen programda Erdoğan, Sakarya’nın ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karasu ilçesinde BMC Fabrikası’nın temel atma töreninden sonra Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak olan ‘AK Parti Sakarya Belediye Başkanları Aday Tanıtım Töreni’ne katıldı.
Yoğun katılımla gerçekleşen programda Erdoğan, Sakarya’nın ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Taraklı ilçesi Cumhur İttifakı kapsamında ittifak yapılan MHP’ye bırakılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ilçe belediye başkan adayları ise şu şekilde oldu:
"Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Ekrem Yüce, Adapazarı Belediyesi: Mutlu Işıksu, Erenler Belediyesi: Fevzi Kılıç, Arifiye Belediyesi: İsmail Karakullukçu, Sapanca Belediyesi: Özcan Özen, Geyve Belediyesi: Murat Kaya, Pamukova Belediyesi: Cevat Keser, Kaynarca Belediyesi: Murat Kefli, Kocaeli Belediyesi: Ahmet Acar, Karapürçek Belediyesi: Orhan Yıldırım, Akyazı Belediyesi: Bilal Soykan, Hendek Belediyesi: Ali Kemal Sofu, Ferizli Belediyesi: İsmail Gündoğdu, Serdivan Belediyesi: Yusuf Alemdar, Karasu: İshak Sarı ve Söğütlü Belediyesi: Korak Oktay Özten."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra aday göstermedikleri ve Cumhur İttifakı kapsamında MHP’ye bırakılan Taraklı ilçesi için İbrahim Pilavcı ismini açıkladı.

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.