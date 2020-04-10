Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’e oğlunun koronavirüse yakalanması dolayısıyla şifa dileklerini iletti. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

