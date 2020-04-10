Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, S\u0131rbistan Cumhurba\u015fkan\u0131 Vucic\u2019e o\u011flunun koronavir\u00fcse yakalanmas\u0131 dolay\u0131s\u0131yla \u015fifa dileklerini iletti. G\u00f6r\u00fc\u015fmede, Kovid-19 ile m\u00fccadelede i\u015f birli\u011fi konular\u0131, ikili ili\u015fkiler ve b\u00f6lgesel meseleler ele al\u0131nd\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u00c7ay koronavir\u00fcs\u00fc yenmede etkili mi?Soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131 olan iller hangileri?SMA hastal\u0131\u011f\u0131 nedir, SMA hastal\u0131\u011f\u0131 nas\u0131l belirti g\u00f6sterir?