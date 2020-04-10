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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 22:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’e oğlunun koronavirüse yakalanması dolayısıyla şifa dileklerini iletti. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aleksandar Vuçiç

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