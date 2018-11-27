Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti 81 ilde aday çıkaracak mı? MHP'ye bir jest olabilir mi?" sorusuna "Eğer bir mutabakat yapıyorsak karşılıklı jestlerimiz tabii ki olacak." yanıtını verdi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Ankara ve İzmir belediye başkan adayları açıklandı ama İstanbul açıklanmadı. İstanbul ile ilgili bir sıkıntı mı var, yoksa istişareler devam mı ediyor?" sorusu üzerine Erdoğan, "Arkadaşlar şu anda çalışmalarını yürütüyorlar. Sorun falan herhangi bir şey söz konusu değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "Binali Yıldırım'ın ismi geçiyor." sözleri üzerine, "Benim ağzımdan laf çekmeye çalışmayın." diye konuştu.

Başka bir gazetecinin, "Bazı iddialar ortaya atıldı, günlerdir onlar konuşuluyor. Sayın Binali Yıldırım'ın ismi ön plandaydı ama Yıldırım ile ilgili özel bir düzenleme yapılacağı iddia edildi." sözlerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O zaman ben sana bir soru soracağım. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Hadi bakalım ispat edin iddianızı." karşılığını verdi.