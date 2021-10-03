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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan basketbol oynadığı anları paylaştı!

03.10.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basketbol oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bazı bakan ve danışmanları ile basket maçı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık için spor çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından spor yapmanın önemine ilişkin paylaşımda bulundu. "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır" ifadelerini kullanan Erdoğan, bazı bakan ve danışmanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynadığı basketbol maçından görüntüleri de paylaştı.

MAÇ,CUMHURBAŞKANI KÜLLİYESİ'NDE OYNANDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oynanan maçta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yer aldığı görüldü.

cumhurbaşkanı erdoğan maç yaptı

İHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Recep Tayyip Erdoğan
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