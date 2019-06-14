Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'a hareket etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını) İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşamki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum ve bunun gerçekten son kırılma noktası olan pazar günü, bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareketinden önce açıklama yaptı.

Bakanlar ve çeşitli kurum temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetin de seyahatte yer alacağını ifade eden Erdoğan, bu yılki zirvenin güvenli ve daha müreffeh bir Asya'da güven artıcı önlemler konferansı bölgesi için ortak vizyon temasıyla gerçekleştirildiğini anlattı.

Erdoğan, zirveye katılan devlet başkanlarıyla iş birliği mekanizmalarını güçlendirmenin yollarını yollarını arayacaklarını dile getirerek, küreselleşmenin etkisiyle dünyanın hiçbir bölgesinin diğer kesimlerde yaşanan gelişmelerden ayrı olmadığını söyledi.