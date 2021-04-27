HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Muhtarlara aşı müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Muhtarlara aşı müjdesi

27.04.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada muhtarlarla ilgili sarf ettiği sözler dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahalle muhtarlarının aşılanmasına başlanacağını duyurdu. Erdoğan'ın söz konusu planlamanın hızlandırılması için talimat verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni tedbirleri açıkladı ve tam kapanmaya gidildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında muhtarlarla ilgili sözleri dikkat çekti.

Erdoğan açıklamasında muhtarlara da müjde vererek, mahalle muhtarlarının aşılanmasına başlanacağı duyurdu.

"Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan'ın ardından muhtarlar da aşı randevusu için harekete geçti.

BAKAN KOCA'NIN DETAYLARI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Muhtarlar için aşı tanımlamasının birkaç gün içinde yapılmasının yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da güncel bir açıklama ve detayların belirtileceği düşünülüyor.

Koronavirüs salgınında rahatlama ne zaman olur? Canlı yayında tarih verdiKoronavirüs salgınında rahatlama ne zaman olur? Canlı yayında tarih verdi

Öte yandan Erdoğan'ın da söz konusu planlamanın hızlandırılması için talimat verdiği öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Antalya'da cenin şoku! Çöp konteynerine atmışlarAntalya'da cenin şoku! Çöp konteynerine atmışlar
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Kabine Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Bornozlu pozuna tepki yağdı! 'Ramazan'da yapmayın'

Bornozlu pozuna tepki yağdı! 'Ramazan'da yapmayın'

Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak?

Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak?

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

Rahatlama ne zaman olur? Canlı yayında tarih verdi

Rahatlama ne zaman olur? Canlı yayında tarih verdi

Sokağa çıkma yasağından kimlerin muaf olacağı belli oldu

Sokağa çıkma yasağından kimlerin muaf olacağı belli oldu

İşte tam kapanmada kısıtlamadan muaf olacak kişi ve yerler

İşte tam kapanmada kısıtlamadan muaf olacak kişi ve yerler

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.