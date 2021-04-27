Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Muhtarlara aşı müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni tedbirleri açıkladı ve tam kapanmaya gidildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında muhtarlarla ilgili sözleri dikkat çekti.

Erdoğan açıklamasında muhtarlara da müjde vererek, mahalle muhtarlarının aşılanmasına başlanacağı duyurdu.

"Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan'ın ardından muhtarlar da aşı randevusu için harekete geçti.

BAKAN KOCA'NIN DETAYLARI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Muhtarlar için aşı tanımlamasının birkaç gün içinde yapılmasının yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da güncel bir açıklama ve detayların belirtileceği düşünülüyor.

Öte yandan Erdoğan'ın da söz konusu planlamanın hızlandırılması için talimat verdiği öğrenildi.



