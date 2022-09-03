HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! AK Parti MYK'da kritik başlıklar: EYT, KYK faizleri, memur, işçi ve emekliye zam...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! AK Parti MYK'da kritik başlıklar: EYT, KYK faizleri, memur, işçi ve emekliye zam...

03.09.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'de 2023 seçimleri için çalışmalar devam ediyor. Milyonların beklediği EYT ve KYK öğrenim kredileri faizleriyle ilgili atılacak adımlar partinin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında masaya yatırıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur, emekli ve işçilere uygulanacak zamma değinirken tarih de verdi. Ayrıca Erdoğan'ın 2023 seçimleriyle ilgili mesajı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! AK Parti MYK'da kritik başlıklar: EYT, KYK faizleri, memur, işçi ve emekliye zam...

AK Parti MYK'da masada milyonları ilgilendiren birçok konu vardı. 3 milyondan fazla genci ilgilendiren, KYK öğrenim kredisi faizlerinin silinmesiyle ilgili düzenlemenin torba yasayla değerlendirileceği öğrenildi. Yine çok sayıda vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili çalışmaların kısa sürede tamamlanması beklendiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimleriyle ilgili "Biz kazanacağız" mesajı verdiği ifade edilen toplantıda seçim anketlerinin yanı sıra memur, emekli ve işçiye uygulanacak zam da ele alındı. Erdoğan, zamla ilgili tarih verdi. İşte AK Parti MYK'dan ayrıntılar...

thumbs_b_c_9fe9f857283b649a09c2cf7499f1ccea

ERDOĞAN'DAN 'MİLLETVEKİLİ LİSTELERİ' TALİMATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü partisinin MYK toplantısına başkanlık etti. Erdoğan’ın gündeminde 2023 seçimleri vardı. Bu çerçevede ele alınan konulardan biri de milletvekili listeleriydi. Erdoğan'ın milletvekili listelerinin titizlikle hazırlanması gerektiğini, listeler hazırlanırken kamuoyu araştırmalarının, anketlerin de göz önünde bulundurulacağını ifade ettiği öğrenildi.

ÖĞRENİM KREDİLERİ FAİZİ

Toplantıda torba yasaya ilişkin hazırlık da gündeme geldi. Meclise gelecek torba yasada hangi teklifler yer alacak istişare
edildi.

Torba Teklifte birçok düzenleme yer alacak. Bunların arasında öğrenim kredisi borçları da bulunuyor. Bu düzenleme ile 3 milyondan fazla gencin öğrenim kredilerindeki faiz silinecek. Yeni öğrenim kredileri için ise düzenleme yapılacak.

EYT ÇALIŞMALARI

Öte yandan milyonları ilgilendiren EYT ile ilgili çalışmaların da henüz olgunlaşmadığı öğrenildi. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in Erdoğan’a bir sunum yapacağı bilgisi edinildi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanıp meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

ERDOĞAN: "SEÇİMLERİ BİZ KAZANACAĞIZ"

2023 seçimleri için de parti kurmaylarına talimat veren Erdoğan'ın "2023 seçimlerini biz kazanacağız" dediği öğrenildi. Partide
seçim çalışmaları da başladı ve genel başkan yardımcılarının çalışmaları takipte olacağı öğrenildi. Her başkanlık ayrı çalışma yürütürken içinde vaatlerin başlıkları, beyanname, manifesto ve benzeri olan bir seçim bülteninin de hazırlandığı öğrenildi.

SEÇİM ANKETLERİ

Toplantıda anketlerdeki durum ekonominin anketlere yansıması gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan'ın özellikle ekonomik alanda yeni adımlarla vatandaşın derdine çare olunsun talimatı verdiği öğrenildi.

Toplantıda konuşulan diğer konular arasında yeni paketler, istihdam çalışmaları ve il başkanlarının yürüttüğü çalışmalar da yer aldı.

MEMUR, EMEKLİ VE İŞÇİYE ZAM

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarına iyi bir zam yapılacağını da partililerle paylaştığı öğrenildi.

Maaş promosyonlarına ‘enflasyon’ ayarı: Şirketler ve vatandaşlar harekete geçti! İnceleme başlatılacak…Maaş promosyonlarına ‘enflasyon’ ayarı: Şirketler ve vatandaşlar harekete geçti! İnceleme başlatılacak…

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Partili Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözlerAK Partili Kurtulmuş'tan dikkat çeken sözler
Milyonlarca kişi karantinaya girecek! Marketlere hücum ettilerMilyonlarca kişi karantinaya girecek! Marketlere hücum ettiler
Savaş çanları çalıyor! Bir ilk yaşandı: Başka bir seçeneğimiz yoktuSavaş çanları çalıyor! Bir ilk yaşandı: Başka bir seçeneğimiz yoktu
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan öğrenim kredisi EYT ak parti myk

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti!

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti!

Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...

Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...

Doğu'daki 4 ilde çarpıcı seçim anketi sonucu!

Doğu'daki 4 ilde çarpıcı seçim anketi sonucu!

Uzmanları çıldırtan akım: Çırılçıplak soyunup cinsel organları...

Uzmanları çıldırtan akım: Çırılçıplak soyunup cinsel organları...

Terör örgütüne yardım etmişti! Evinin bodrumundaki sığınakta yakalandı...

Terör örgütüne yardım etmişti! Evinin bodrumundaki sığınakta yakalandı...

Türkiye ona ağlamıştı! Müslüme Yağal cinayetinde yeni gelişme

Türkiye ona ağlamıştı! Müslüme Yağal cinayetinde yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Katliam gibi düğün! Gelin, damat ve konuklar dehşeti yaşadı

Katliam gibi düğün! Gelin, damat ve konuklar dehşeti yaşadı

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

Tasarım vajinası için servet harcadı! Kâbusu yaşadı

7 yaşındaki çocuk okul servisinde unutuldu

7 yaşındaki çocuk okul servisinde unutuldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.