Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! AK Parti MYK'da kritik başlıklar: EYT, KYK faizleri, memur, işçi ve emekliye zam...

AK Parti MYK'da masada milyonları ilgilendiren birçok konu vardı. 3 milyondan fazla genci ilgilendiren, KYK öğrenim kredisi faizlerinin silinmesiyle ilgili düzenlemenin torba yasayla değerlendirileceği öğrenildi. Yine çok sayıda vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili çalışmaların kısa sürede tamamlanması beklendiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimleriyle ilgili "Biz kazanacağız" mesajı verdiği ifade edilen toplantıda seçim anketlerinin yanı sıra memur, emekli ve işçiye uygulanacak zam da ele alındı. Erdoğan, zamla ilgili tarih verdi. İşte AK Parti MYK'dan ayrıntılar...

ERDOĞAN'DAN 'MİLLETVEKİLİ LİSTELERİ' TALİMATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü partisinin MYK toplantısına başkanlık etti. Erdoğan’ın gündeminde 2023 seçimleri vardı. Bu çerçevede ele alınan konulardan biri de milletvekili listeleriydi. Erdoğan'ın milletvekili listelerinin titizlikle hazırlanması gerektiğini, listeler hazırlanırken kamuoyu araştırmalarının, anketlerin de göz önünde bulundurulacağını ifade ettiği öğrenildi.

ÖĞRENİM KREDİLERİ FAİZİ

Toplantıda torba yasaya ilişkin hazırlık da gündeme geldi. Meclise gelecek torba yasada hangi teklifler yer alacak istişare

edildi.

Torba Teklifte birçok düzenleme yer alacak. Bunların arasında öğrenim kredisi borçları da bulunuyor. Bu düzenleme ile 3 milyondan fazla gencin öğrenim kredilerindeki faiz silinecek. Yeni öğrenim kredileri için ise düzenleme yapılacak.

EYT ÇALIŞMALARI

Öte yandan milyonları ilgilendiren EYT ile ilgili çalışmaların da henüz olgunlaşmadığı öğrenildi. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in Erdoğan’a bir sunum yapacağı bilgisi edinildi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanıp meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

ERDOĞAN: "SEÇİMLERİ BİZ KAZANACAĞIZ"

2023 seçimleri için de parti kurmaylarına talimat veren Erdoğan'ın "2023 seçimlerini biz kazanacağız" dediği öğrenildi. Partide

seçim çalışmaları da başladı ve genel başkan yardımcılarının çalışmaları takipte olacağı öğrenildi. Her başkanlık ayrı çalışma yürütürken içinde vaatlerin başlıkları, beyanname, manifesto ve benzeri olan bir seçim bülteninin de hazırlandığı öğrenildi.

SEÇİM ANKETLERİ

Toplantıda anketlerdeki durum ekonominin anketlere yansıması gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan'ın özellikle ekonomik alanda yeni adımlarla vatandaşın derdine çare olunsun talimatı verdiği öğrenildi.

Toplantıda konuşulan diğer konular arasında yeni paketler, istihdam çalışmaları ve il başkanlarının yürüttüğü çalışmalar da yer aldı.

MEMUR, EMEKLİ VE İŞÇİYE ZAM

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarına iyi bir zam yapılacağını da partililerle paylaştığı öğrenildi.

(İHA)

