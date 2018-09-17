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Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 07:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Tamim bin Al Sani'nin Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye ettiği VIP Jumbo Jet için ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Muhalefet tarafından gündeme getirilen uçağın satın alındığı iddiasına ilişkin Cummhurbaşkanı Erdoğan, “Katar Emiri uçağı Türkiye’ye hibe etti. O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nindir” şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Sağırları incitmek istemem. Ama bahsettikleriniz, duymuyorlar ama uyduruyorlar. İşin aslı nasıl peki? Katar bu uçağı satıyordu, hatta rakam bildiğim kadarıyla 500 civarındaydı. O esnada biz de ilgilendik. Katar Emiri, bundan haberdar olunca uçağı Türkiye’ye hibe etti; ‘Ben Türkiye’den para almam; bunu Türkiye’ye hediye ediyorum, hibe ediyorum’ dedi. O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nindir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne verilecek böyle bir uçak, CHP’yi niye rahatsız ediyor? Ya da onların tvkanallarını niye rahatsız eder? Bunları anlamak mümkün değil. Ben bunlara hukuki davalar açtım. Bunlar mahkeme mahkeme sürünecekler. Hepsi, genel başkanları da öyle. Atar atar iftiraları, biz davaları kazanıyoruz; o ödemekten bıkmıyor, biz de kazanmaktan bıkmayacağız, devam edeceğiz. Sözünü ettikleri uçak şu anda boyanıyor. İnşallah her şey bitikten sonra bir seyahati de onunla yaparız. Ama Türkiye Cumhuriyeti’nin uçağına bineceksiniz, benim uçağıma değil.”


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Recep Tayyip Erdoğan Katar uçağı vıp jumbo jet

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