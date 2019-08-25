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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 15:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Turizmde bu yıl patlama yaşadık. Hamdolsun bu yıl 52 milyon turisti ülkemizde ağırlıyoruz. Doğu Karadeniz zaten şu anda turist kaynıyor.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un Tonya ilçesindeki Foleya Mountain Resort Otel Açılışı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Devasa bir arazide bu yatırım çok çok önemli. Yarından itibaren buraya müşteriler akmaya başladığı zaman bu Karadeniz yaylalarına örnek teşkil edecek. Rabbim yolunu açık etsin. Kazancınız bol olsun.

Tonya’dan burası 25 kilometre ama zaman olarak biraz fazla alıyor. Şimdi buraya en ısa zamanda bir helport yapmamız lazım. Buraya havalimanından helikopterle gelecek iş adamları olacaktır.

Buraya helikopterlerimizle inmeye başladığımızda göreceksiniz iş adamlarımız helikopterle gelecek ve hafta sonlarını burada geçirecekler göreceksiniz.

'BU YIL 52 MİLYON TURİSTİ ÜLKEMİZDE AĞIRLIYORUZ'

Turizmde bu yıl patlama yaşadık. Hamdolsun bu yıl 52 milyon turisti ülkemizde ağırlıyoruz. Doğu Karadeniz zaten şu anda turist kaynıyor.

'BU YAYLA EVLERİNİ GÖRDÜKLERİNDE DURUM ÇOK FARKLI OLACAK'

Otellerimiz ne kadar artarsa turistler daha çok Trabzon’a gelecek hele bu yayla evlerini gördüklerinde durum çok daha farklı olacak.

Ben şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah bereketi bol olsun. Hayırlı olsun.


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan turizm

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