Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türk yargısı, Türk milletinin yargısı olmalı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şüphesiz yargıya güveni perçinleyecek olan yegane faktör, mahşeri vicdanı ferahlatan doğru ve adil kararlar vermesidir. Bunun için her hal ve şartta Türk yargısı; bir çıkar grubunun, ideolojinin, siyasi görüşün, vesayet odağının veya fraksiyonun değil, Türk milletinin yargısı olmalı, sadece Türk milleti adına karar vermelidir” dedi.

Yargı çalışanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kamuoyu ile paylaşılan Yargı Reformu Strateji Belgesi ile nelerin hedeflendiğini açıkladı.

“Adalette yaşanan gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyoruz”

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Türk adalet sistemini geleceğe taşıyacak, tarihi nitelikte bir adım attık. Adalet Bakanlığımızın uzun soluklu, titiz ve tüm paydaşların dahil edildiği bir süreçten sonra hazırladığı Yargı Reformu Strateji Belgesini kamuoyu ile paylaştık. Bu paket 2002’den beri adalet sistemimizin eksikliklerinin giderilmesi yönünde hayata geçirdiğimiz reform adımlarının en son örneğidir” diye konuştu.