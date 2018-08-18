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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 16:36 | Son Güncelleme

TEŞEKKÜR ETTİ AK Parti 6.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız (2)

TEŞEKKÜR ETTİ
AK Parti 6. Olağan Büyük Kongre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşekkür konuşması yaptı. Erdoğan konuşmasında, "Gösterdiğiniz ilgi alaka sebebiyle sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Yolumuz açık olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.
Ayrıca 6. Olağan Kongresi'nde partinin hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) görev alacak isimler belli oldu. Yeni MKYK'da, 50 kişilik listede, 21 kişi yerini korudu 29 yeni üye listeye girdi.
YENİ MKYK'DA YER ALAN İSİMLER:
Ahmet Arslan, Ahmet Sami Ceylan, Ahmet Sorgun, Ahmet Tan, Ali İhsan Yavuz, Bülent Tüfekçi, Büşra Peker, Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Emine Zeybek, Erkan Kandemir, Erol Kaya, Fatih Şahin, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya, Gökçe Özdoğan Enç, Hacı Bayram Türkoğlu, Hamza Dağ, Harun Karaca, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hatice Merve Tatar, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İffet Polat, Jülide Sarıeroğlu, Leyla Şahin Usta, Lütfi Elvan, Mahir Ünal, Markar Esayan, Mehmet Özhaseki, Metin Bulut, Metin Yavuz, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Mustafa Köse, Mustafa Yel, Mustafa Yeneroğlu, Mahmut Atilla Kaya, Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli, Orhan Miroğlu, Osman Nuri Gülaçar, Ömer Çelik, Öznur Çalık, Tuğba Işık Ercan, Vedat Demiröz, Vildan Polat, Yavuz Subaşı, Zehra Taşkesenoğlu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız (2)

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