HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkenin zarar görmesi umurlarında değil"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 06:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin başına hangi bela musallat olsa bunlar hemen ellerini ovuşturmaya başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin başına hangi bela musallat olsa bunlar hemen ellerini ovuşturmaya başlıyor. Sonuçta ülkenin zarar görmesi umurlarında değil. Şayet bu sebeple ortaya bir boşluk çıkarsa zahmetsiz, bedelsiz bir şekilde iktidarın üzerine konmanın hayalini kuruyorlar” dedi.
AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan ve adı açıklanmayan 6 büyükşehir adayı kaldığını, bunlardan dördünde Cumhur İttifakı çerçevesinde MHP adaylarını desteklediklerini, kalan iki ilden birisi olan Aydın’da büyükşehir belediye başkan adayını Mustafa Savaş olarak belirlediklerini kaydeden Erdoğan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise önümüzdeki hafta açıklanacağını söyledi.
Hizmet yarışında bayrağın ne zaman, hangi görev ile tevdi edileceğinin nasip işi olduğunu belirten Erdoğan, “Kendisi veya istediği birisi aday olamadı diye partisine tavır alan kişi bizim gözümüzde zaten hiçbir zaman AK Partili olmamış, olamamış demektir. Bunların hepsini günü geldiğinde değerlendirmek üzere bir kenara koyuyoruz” diye konuştu. “Biz layık olanı kenara koymadık” diyen Erdoğan, meselenin “sen-ben” kavgası olmadığını, görevin her an herkese düşebileceğinin altını çizdi.

"Türkiye’nin başına hangi bela musallat olsa bunlar hemen ellerini ovuşturmaya başlıyor”
Her seçim döneminde olduğu gibi 31 Mart öncesinde de Türkiye’de garip ve hazin bir takım birlikteliklerin ortaya çıktığını söyleyen Erdoğan, "CHP 2014 mahalli seçimlerini FETÖ’cülerin verdiği malzemelerle yürütmüş ve onların amaçlarına hizmet edecek şekilde çalışmıştı. Baktı ki, FETÖ’cüler tek başına yetmiyor, şimdi onun yanına PKK’lalırı, hamur tutkalı ile bir araya getirilmiş birilerini daha aldılar. Tabii bu cephede CHP’yi başarıya ulaştırmaya yetmeyecek. Çünkü CHP asıl yanına alması gereken kesimden, yani milletin kendisinden ısrarla uzak duruyor” şeklinde konuştu.
Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz’dan önce milletin gönlünde kurulduğunu kaydeden Erdoğan, “Milletsiz siyaset bunların kolayına geliyor. Dünyada, bölgede neler oluyor diye dertleri yok. Hele hele ülkede neler oluyor diye dertleri yok. Dertleri Meclisteki sandalyelerini ve tamamına yakınını ideolojik oylarla kazandıkları belli belediyelerdeki güçlerini korumaktan ibarettir. Hedef küçük olunca hesap da, siyasette küçük oluyor. Türkiye’nin başına hangi bela musallat olsa bunlar hemen ellerini ovuşturmaya başlıyor. Sonuçta ülkenin zarar görmesi umurlarında değil. Şayet bu sebeple ortaya bir boşluk çıkarsa zahmetsiz, bedelsiz bir şekilde iktidarın üzerine konmanın hayalini kuruyorlar” ifadelerini kullandı.
CHP’nin umudunu AK Parti’nin veya kendisinin ayağının tökezlemesine bağladığını söyleyen Erdoğan, "Dikkat ediniz milleti ikna edip oyunu alarak, yani demokrasi içinde iktidara gelmeyi akıllarından dahi getirmiyorlar. Bu amaçla milletin önüne koydukları hiçbir projeleri yok. Ciddiye alınacak hiçbir vaatleri, mücadeleleri yok. Umutlarını sadece şahsımın ve AK Parti’nin herhangi bir sebeple ayağının tökezlemesine bağlamış durumdalar. Şu ana kadar milletimiz onlara bekledikleri fırsatı vermedi” dedi.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”

En Çok Okunan Haberler

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.