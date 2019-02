Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatanımıza uzanan her eli kırarız

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırarız. Cudi'de kırdık, Tendürek'te kırdık, Gabar'da kırdık. Hatta Kandil'de kırdık, yine kırarız. Afrin'de, Cerablus'ta bize saldırmak isteyenlere gereken dersi verdik, gene veririz. İçeriden ya da dışarıdan Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere göğsümüzü siper etme pahasına gereken cevabı veririz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulu Cami'de cuma namazını kıldıktan sonra Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Burada Vali Salih Ayhan ve kent yöneticileriyle bir araya gelen Erdoğan, Sivas'la ilgili bilgiler aldı. Erdoğan, valilik ziyaretinin ardından yürüyerek, AK Parti'nin yerel seçim için ilk mitinginin düzenlendiği kent meydanındaki alana geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pir Sultan Abdal'ın 'Sivas ellerinde sazım çalınır' dizeleriyle Sivaslıları selamlayarak, mitingdeki konuşmasına başladı.

Sivaslılara 'Yiğido' denildiğini dile getiren Erdoğan, "Sivaslılara, namerde boyun eğmeyi reddettiklerini için 'Yiğido' deniyor. Bu yiğitler, en zor zamanlarda haktan ve adaletten ayrılmadılar, ayrılmazlar. Bu yiğitler, her şartta hakkı tutup, kaldırırlar. Ak Parti davasını nasıl sahiplendiğinizi biliyorum. Bugünden geriye gidelim. Bin yıldır Türk yurdu olan Sivas, tarihin en merkez şehirlerinden biridir. Danişment, Mengücek ve Anadolu Selçukluları'nın elinde Türk- İslam kimliği kazanarak, gelişmiş, güzelleşmiştir" diye konuştu.

Miting alanındaki gençlerin 'Dik dur eğilme' tezahüratları üzerine Erdoğan, "Hiçbir zaman dik durmadığımızı gördünüz mü? Dik duracağız" dedi.

'BU SEÇİM, RASTGELE ELLERE BIRAKILAMAZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçiminin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Rastgele ellere, bu seçim bırakılamaz. Şehrimiz Danişment, Eretna ve Selçuklu başkenti olduğu gibi Sivas Kongresi'nin başladığı 4 Eylül 1919 tarihinden itibaren 108 gün milli mücadelemize Gazi Mustafa Kemal ile birlikte başkentlik yapmıştır. Yolu Sivas'tan geçmiş, maddi ve manevi hizmet etmiş tüm geçmişimizi rahmetle yad ediyorum. Yola çıkarken 'Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece' dedik. Gideceğiz, gündüz gece, hiç endişemiz olmasın" diye konuştu.

'DOMATES BİBER DİYORLAR, BİR MERMİNİN FİYATI NEDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de terörle mücadele ederken, sizin söylediklerinize bakın. Hala bu mücadele bütün ciddiyetiyle devam ediyor. Biz bunu yaparken, birileri, bizi farklı yerlerden vurmaya çalışıyor. Ne diyorlar? 'Domates, biber, patlıcan, sivri biber'. Yahu düşünün, bir merminin fiyatı nedir? Düşünün. Benim Mehmet'imin giyinip, kuşanması, bu teröre karşı verdiği mücadelenin bedeli nedir? Düşünün. Bunları bu iktidar yapıyor, başarıyorsa hala kalkıyor; patates, soğan sivri biber bunları konuşuyorlar. George da Hans da bizleri vurmak istiyor, bunlar da ön ayak oluyorlar. Biz bu mücadeleyi bugüne kadar kazandık, kazanmaya da devam edeceğiz. Birileri marketlerde, şuralarda, buralarda yapıyorlarsa kabine toplantısında açıkladım. Gerekirse tanzim satışları belediye eli ile kurar, buralara en ucuz ürünleri getiririz. Şu anda bakanlıklarımız çalışmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde fırıncılar böyle bir şey yapmıştı. 3 büyük yere ekmek fabrikası kurdum, fiyatları düşürdüm. Maliyetine büfelerde ekmek verdik. Fiyatlar her yerde indi. Bu fabrikalar artarak devam ediyor. Halkımıza kaliteli, ucuz ekmek veriyoruz. Bizim derdimiz başka. Bu millete aşığız, bu milletin dertlisiyiz. Onun için böyle ucuz oyunlara kimse gelmesin. El ele, omuz omuza vereceğiz. Eksikleri nasıl giderdiysek bundan sonra da getireceğiz."

'YAZICIOĞLU İSTİSMAR EDİLEREK BELEDİYEYİ ALMA GAYRETİNE GİDİLİYOR'

Konuşmasında, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu da anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türk siyaset tarihinin mümtaz ismi, mücadele ve dava adamı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime bir kez daha Allah'tan rağmen diliyorum. Onun istismar edilmesine de tahammül edemiyorum. Muhsin kardeşim artık rahmetli oldu. Onu istismar etmek suretiyle Sivas'ta belediyeyi alma gayretine gidiliyor. Türkiye'de bir iktidar var, onun verdiği hizmetler ortada. İki üniversiteye varıncaya kadar şu ana kadar Sivas'a verilmemiş hizmetleri veren bir AK Parti iktidarı var. Benim sizden isteğim, arzum Sivas'ın milletvekili olmuş, daha sonra Adalet Bakan Yardımcısı yaptığım Hilmi (Bilgin) kardeşimi merkeze belediye başkan adayı yaptım. Bunun sebebi, kendisine inandığım, güvendiğim, burada çok daha büyük hizmetler vereceğine inandığım için bakan yardımcılığından buraya aldım. Siz Hilmi kardeşime sahip çıkacaksınız. Belediyecilik hizmetinin ne olduğunu Hilmi kardeşimle göreceksiniz. Vaktimiz dar. 51 günü iyi değerlendireceğiz. Bu 51 günde öyle çalışalım ki 31 Mart akşamı burada AK Parti'nin belediyecilik hizmetindeki devam eden sürecini anlı şanlı tüm ilçeleriyle devam ettirelim. Sadece merkez yetmez, ilçeleri de. Hep beraber inşallah ayağa kaldıracağız. Sivas'ın bizim gönül dünyamızda çok özel yeri var. Bizi yollara düşüren Sivas hasretidir. Sivas'ın dilinde ayrılık değil vuslat Türküleri oluşmuştur. Gönlünde nifak değil, birlik ve beraberlik duyguları filiz vermiştir."

'CUMHUR İTTİFAKI'NIN İKİ AYAĞI VAR, AK PARTİ VE MHP'

Sivas'ta AK Parti'nin, belediye başkanı adayını çekeceği yönündeki söylentilerin asılsız olduğunu kaydeden Erdoğan, "AK Parti, adayını çekecekmiş. Sakın bu dedikodulara, fitne, fesada aldanmayın. Biz sıradan bir mahalli partisi değiliz. Bu 16 yıl anlı şanlı yöneten, dünyada nam salan AK Parti'yiz. Bizim 'cumhur ittifakı'mızın iki ayağı vardır. AK Parti ve MHP. Başka parti yoktur. Bizimle rastgele bir resim çektirip, sağda, solda istismar edenlere inanmayın. Biz şu anda Rabb'im ömür verdikçe milletimize hizmette elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Biz hep Sivas'a güvendik, hep yanında olduk. Bugün de Sivas'taki gardaşlarımızın muhabbetiyle yola çıktık. İlk mitingi niye Sivas'tan başlattık? 'Ya Allah, bismillah' dedik, buradan başlattık. Bugün bir kez daha Sivas'tan yola çıkarak, milletimizle kucaklaşıyor, hasret gideriyoruz" dedi.

'BÜYÜK TÜRKİYE HEDEFİNE KARŞI HER TUZAĞI BOZACAĞIZ'

Yerel seçimin ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmalarına Sivas'tan başlamalarının anlamı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sivas; Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, cumhuriyetin aklıdır. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı şehirdir. Sivas Kongresi ortak aklın toplantısıdır. Tarihiyle kültürüyle mimarisiyle sazıyla sözüyle Aşık Veysel'in temsil ettiği o derin geleneğiyle medeniyetimize hizmeti hayatlarının gayesi haline getirmiş nice mümtaz simasıyla Sivas, karargah şehirlerimizden birisidir. Bu sene 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünü kutlayacağız. 100 yıl önce Türk milleti bu şehirde 'Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' diyerek 7 düvele meydan okumuştur. Milletimiz 'Manda ve himaye kabul edilemez, istiklal ve istikbal kararlılığı'nı dünyaya haykırmıştır. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere istiklal ve istikbalimize sahip çıkan tüm devlet adamlarımızı saygı ve minnetle yad ediyorum. Burada cumhuriyetimizin temeli atıldı, manifestosu yazıldı, ufukları çizildi. 100 yıl sonra Sivas'tan seçim startı verirken, biz de o ilkeleri, o idealleri buradan tekrar ediyoruz. Sivas'tan yola çıkarken, diyoruz ki 'Milli sanırlar içinde vatan bir bütündür'. Vatanımız, bayrağımız, milletimiz, bizim namusumuzdur; şerefimizdir. 100 yıl önce Sivas'ta söylediğimizi bugün aynı yerde bir kez daha tekrar ediyoruz. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırarız. Cudi'de kırdık, Tendürek'te kırdık, Gabar'da kırdık. Hatta Kandil'de kırdık, yine kırarız. Afrin'de, Cerablus'ta bize saldırmak isteyenlere gereken dersi verdik, gene veririz. İçeriden ya da dışarıdan Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere, göğsümüzü siper etme pahasına gereken cevabı veririz. Büyük Türkiye hedefine karşı her tuzağı bozacağız. Türkiye'nin beka meselesini kendi akıllarınca dalgaya alanlar, inşallah 31 Mart'ta milletimizden yine tokat yiyecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açarak, eski Türkiye hayalleri kuranların hevesi kursağında kalacaktır."

'3- 5 KURUŞ FAZLA VERİRİZ, BU TOPRAKLARI NAMERDE YEDİRMEYİZ'

Konuşmasının sonunda diğer partilere yönelik kısa eleştirilerde bulunan; ancak zamanı azaldığı için derine girmeyeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin, terör örgütü güdümündeki partiyle kurduğu ittifakı görüyorsunuz. CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi; 4'ü de el ele, kol kola yürüyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim kim olduğunu. Gösterdikleri adayların tıynetlerini birlikte değerlendirecektik. Ekonomik dalgalanma neticesindeki tedbirleri anlatacaktım. Bunları inşallah televizyon programlarında anlatacağım. Afrin'de olanları gördünüz. 2 ay leblebi, çekirdek mi kullandık? Mermi kullandık, bomba kullandık. Silahlı, silahsız bütün o insansız hava araçları ile bu teröristleri yok ettik. Bu ne domatese benzer ne patlıcana benzer ne sivri bibere benzer. Benim ecdadım Çanakkale'yi fethederken ne yedi, ne içti, bunu biliyorlar mı? Hedef saptırıyorlar. Biz 3- 5 kuruş gerekirse fazla veririz; ama bu toprakları namerde yedirmeyiz" diye konuştu.

Sivas'ta, AK Parti iktidarı döneminde 28 katrilyon yatırım yapıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci üniversitenin de kurulduğunu belirtti. 'Ankara- Sivas Hızlı Tren Projesi'nde, bu yıl test sürüşlerine, gelecek sene de hizmete başlanacağını belirten Erdoğan, güzergahın Erzincan- Erzurum'a doğru uzanacağını ayrıca Malatya'ya da bağlanacağını söyledi. Erdoğan, kenevir üretilecek iller kapsamına Sivas'ın da alındığını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havanın soğuk olduğunu belirterek, "Sivas'ın soğuğu meşhurdur. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum" diyerek, sözlerini noktaladı.

Miting sonunda belediye başkan adayları ile halkı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kenevirden yapılma torbaları dağıttı.