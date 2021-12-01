Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç görüştü

Görüşmenin ardından BBC Türkçe’ye bilgi veren Arınç, Erdoğan’ın kendisini davet ettiğini, davet üzerine akşam saatlerinde bir araya geldiklerini ve 1,5 saate yakın görüştüklerini söyledi.

ARINÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Saat 21.00'e doğru Erdoğan’ın yanından ayrıldığını belirten Arınç, “Çok olumlu, dostane bir görüşmeydi” dedi.

Bülent Arınç Pazartesi günü BBC Türkçe'de yayımlanan röportajında, AK Parti Genel Başkanlığı görevini de yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefet etmemek gibi bir 'içtihatta bulunduğunu' belirtmiş, "Beni fazla zorlamasınlar. Çünkü içtihatlar zaman zaman değişebilir" demişti.



