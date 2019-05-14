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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında kritik İdlib görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 00:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus lider Putin telefonda görüştü. Görüşmede İdlib konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında kritik İdlib görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Erdoğan ve Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesine dair detaylar verdi.

Fahrettin Altun tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ikili ilişkilerin yanısıra İdlib’te yaşanan son gelişmeler ele alınmıştır.

Cumhurbaşkanımız, rejimin amacının İdlib’te Türk-Rus işbirliğini sabote etmek ve Astana ruhunu zedelemek olduğuna işaret etmiş, İdlip’te gerilimin tırmanmasının Anayasa Komitesi’nin ihdası ve siyasi sürecin akamete uğratılması riskini de beraberinde getirdiğine dikkat çekmiştir.

Görüşmede her iki lider Soçi Mutabakatına olan bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne dek Soçi Muhtırası’nın uygulanmasında önemli mesafe kat edildiğini, buna mukabil yaşanan saldırıların ortak hedeflere zarar verebileceğini belirtmiştir.

Son olarak Bosna-Hersek’te yaşanan hükümet krizine de değinen Cumhurbaşkanımız, bölgenin uluslararası örgütlerle işbirliğini artırmasının barış ve istikrar için elzem olduğuna inandıklarını kaydetmiştir.


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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib Suriye putin

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