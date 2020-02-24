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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2020 15:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısı için yarın Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a gidiyor

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Bakü’de gerçekleştirilecek Konsey Toplantısı'nda yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi imkânları ele alınacaktır. Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülmektedir. Konsey toplantısı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemdedir" denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan

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