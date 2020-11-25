Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'na katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle: YERLİ AŞI İÇİN TARİH VERDİ Kısıtlamaların yarattığı sıkıntının farkındayız. Salgının önüne geçemezsek, çok daha can acıtıcı tedbirler almak zorunda kalabiliriz. Aşının insanlığın ortak malı olması çağrısında bulunuyoruz. Bunların bir kısmını şimdiden ön siparişlerimizi verdik, önümüzdeki ayın sonuna doğru aşıda ilk uygulamaları yapabilmeyi umut ediyoruz. Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisanda kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz. Kendi aşımızı da insanlığın hizmetine sunacağız. SURİYE'DEKİ GELİŞMELER Dün Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 17 terörist sızma harekatına kalkıştı, bunlar kahraman komandolarımız tarafından öldürüldü. Ben komandolarımızı milletim adına gözlerinden öpüyorum. Bu adım ilk değil, inşallah son da olmayacak. Suriye'de hızlı çözümü sağlayacak her adıma desteğe hazırız. TÜRK GEMİSİNE HUKUKSUZ ARAMA Bizim soğukkanlı davranışımıza rağmen en son bir sivil gemimize, Libya'ya insani ihtiyaçları karşılayacak sivil gemimize saldırı oldu. Bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok. Bunun da kaptanı yine bir Yunan. Gemiye girdikten sonra oradaki sivil mürettebatı da bunlar maalesef taciz ettiler. Bütün bunlar video kayıtları ile tespit edildi.

DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ AZERBAYCAN ZAFERİ Dağlık Karabağ'da 30 yıllık adaletsizliğin son bulmasına katkı sunduk. Ermeni işgali sona ermiş kalıcı çözüme yönelik umutlar ilk defa artmıştır. Düne kadar ortalıkta görülmeyen, açıkça Ermenilere destek veren Minsk Grubu Eş Başkanı ve bazı ülkelerin rahatsızlıklarının önemi yoktur. Dün akşam sayın Putin ile etraflıca bu konuları görüşme fırsatı buldum. Ne gibi adımlar atabiliriz bunları konuştuk. Rusya-Türkiye-Azerbaycan bölgede barışı egemen kılacak. Ulaşımda gerek demiryolu, gerek karayolu noktasında hem batıdan doğuya, hem kuzeyden güneye ulaşım sürecini de halletmek ve oradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizin bir an önce topraklarına dönme imkanını da sağlamış olacağız. İlham Aliyev kardeşimle görüştük, atılan adımları değerlendirdik. Kelbecer dün tamamen boşalmış oldu. Kelbecer'e de geçme imkanını Azerbaycanlı kardeşlerimiz bulmuş olacak. 30 yıllık gecikme ile de olsa bu meselede hak yerini bulmuş, Karabağ'da Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başlamıştır. Herkes tavrını sahadaki yeni gerçekliğe göre belirlemeli.

KORONAVİRÜS SALGINIYLA MÜCADELE Salgın döneminin en az krizle geride kalması için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Salgınla mücadele tedbirlerini, üretimi ve istihdamı en az düzeyde etkilemesini sağlayacak şekilde hayata geçirmeye çalışıyoruz. 2020 yılını ve etkilerinin devam edeceği anlaşılan 2021 yılını bir kazanç dönemi haline getirmek istiyoruz. Bunun için devleti ile iş dünyası ile işsizi ile kadını ve erkeği ile hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Olağanüstü dönemler olağanüstü çabalar gerektirir. Salgının bizi hedeflerimizden uzaklaştırmasına fırsat vermeyeceğiz. Nice badireler gibi bunun da başarıyla üstesinden geleceğiz. İstihdamı korumaya yönelik desteklere büyük önem veriyoruz. "REFORMLARI BİRER BİRER HAYATA GEÇİRECEĞİZ" Bütçe görüşmelerinin ardından reformları birer birer hayata geçireceğiz. Hukuk reformunu da hızlandırıyoruz. Hazırlıkları süren reformları paketler halinde Meclis gündemine taşıyacağız. İnsan hakları eylem planına, ekonominin temeli olan güven iklimini artıracak şekilde genişleterek son halini vereceğiz. Ekonomide ihtiyaçlara uygun adımlar gerektikçe atılmaya devam edecek. Takip ettiğimiz her konu gibi bu reform ve değişim çalışmalarının da merkezinde milletimiz var. Milletimiz neyi bekliyorsa, ülkemizin hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa AK Parti onu yapmıştır, yapmaya da devam etmektedir.

CUMHUR İTTİFAKI AÇIKLAMASI Hala parlamenter sistemi savunanlar var. Bu ülke yıllar yılı bu sistemi denemedi mi? Soruyorum, acaba üçlü, dörtlü koalisyonlarla ülkemizin ne hale geldiğini bilmiyor muyuz? Bir adım ileri gidebildik mi? Hayır. Sistem değiştirildi ve yoğun bir şekilde yol alıyoruz. Cumhur İttifakı ile MHP ile birlikte bu reformu gerçekleştirdik. Dün sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi bu ittifak asla gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir. İttifakın tek amacı ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaştırmaktır. Diyorlar ki, Kürt sorunu, ne Kürt sorunu ya? Bu ülkede Kürt sorunu yoktur varsa da sorumlusu benim bunu çözeceğiz dedik. Hamdolsun bunu da çözdük. Güneydoğu'ya, Doğu'ya sesleniyorum. Çukurlarla oraları döşeyenler kimlerdi? Camilerimizi yıkanlar onlar değil miydi? Niçin kayyum atanıyor diyenlere sesleniyorum. Bunlar oralarda devletten aldıkları imkanları dağa gönderenlerdi. Dağa gönderdikleri için de çukurlar açtılar. Biz de kayyumlarla beraber tüm bölgeyi enerjisi, sağlığı, eğitimi, adaleti ile hala devam ediyoruz, buralardaki düzenlemeleri yaptık.