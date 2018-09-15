Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki resmi temaslarını tamamlayarak yurda döndü.
Başkan Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "CAN", saat 21.22'de Atatürk Havalimanı'na indi.
Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Şahin ile diğer yetkililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da İstanbul'a geldi.
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