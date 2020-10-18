Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yurt dışı patentli senaryolarla iktidara gelme planları boşa çıkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz, 18 yılda yapılan sağlık yatırımlarının meyvesini sadece son 8 ayda toplamıştır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin hazırlıksız yakalandığı sağlık krizini alnımızın akıyla yürüttük." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de sandık ve demokrasi dışında hiçbir meşruiyet alanı yoktur." diye konuştu.

"SIRTINI MİLLET İRADESİ DIŞINDA GÜÇ ODAKLARINA YASLAYANLAR KAYBETMEYE MAHKUMDUR"

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Milletten yetki almayan hiçbir gücün milletin iradesine el uzatmasına asla müsaade etmeyiz. Türkiye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığı gibi darbe heveslisi yapılara da yer yoktur. Sırtını millet iradesi dışında güç odaklarına yaslayanlar, silahı hak arama aracı görenler, dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur."

Erdoğan, "Sırtını millet iradesi dışında güç odaklarına yaslayanlar, silahı hak arama aracı görenler, dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur. Şiddetle ülkemizin önünü kesme girişimleri nasıl başarısız olmuşsa yurt dışı patentli senaryolarla iktidara gelme planları da boşa çıkacak." dedi.

