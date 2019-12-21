HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 03:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin bir mesaj yayımladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında; “Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı’nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum.
2023 hedeflerimize doğru yürüyüşümüzde, çok önemli bir mihenk taşı olduğunu düşündüğüm Bütçe çalışmalarını başarıyla yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Milletvekillerimiz başta olmak üzere, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
Şimdi hedeflerimize daha kararlı ve daha güçlü yürüme vakti. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerine yer verdi.

İnanması güç ama... Burada ölmek yasak! İnanması güç ama... Burada ölmek yasak!
Tek katlı ahşap ev küle döndüTek katlı ahşap ev küle döndü
Bursa'da TIR kazası: 2 yaralıBursa'da TIR kazası: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

İki aile arasındaki kavga kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

İki aile arasındaki kavga kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'yaptırım' tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'yaptırım' tepkisi

Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Maltepe'de bıçaklı kavga! Yaralılar var

İstanbul'da bıçaklı kavga! Yaralılar var

Tek katlı ahşap ev küle döndü

Tek katlı ahşap ev küle döndü

Ankara'da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya’da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da 100 King Air tipi uçak düştü! Çok sayıda ölü var

Venezuela'da uçak düştü! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da 'Sessiz Çığlık' yürüyüşü!

İstanbul'da 'Sessiz Çığlık' yürüyüşü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.