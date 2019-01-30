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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Afganistan’a taziye mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 00:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vardak vilayetinde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani’ye taziye mesajı gönderdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:“Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, Vardak vilayetinin merkezi Meydan Şehir’de 21 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda Afgan güvenlik güçleri mensubunun hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vardak vilayetinde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani’ye taziye mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:
“Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, Vardak vilayetinin merkezi Meydan Şehir’de 21 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda Afgan güvenlik güçleri mensubunun hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu menfur terör saldırısını kınıyorum. Türkiye’nin terörle mücadelesinde dost ve kardeş Afganistan’ın yanında olduğunu bir kez daha yineliyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerime Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, Zat-ı Devletleri’nin şahsında dost ve kardeş Afgan halkına milletim ve şahsım adına başsağlığı diliyorum.”

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