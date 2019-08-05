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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursalı minik Zeynep’e ilaç müjdesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.08.2019 10:28 | Son Güncelleme

Dünyada çok az rastlanan bir hastalığa yakalanan ve gerekli ilaçları alamazsa yaşama şansı olmayan 5 yaşındaki Zeynep Sargın’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan müjdeli haber geldi.Halk arasında "beyincik erimesi" olarak bilinen NCL hastası Bursalı Zeynep Sargın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın il teşkilatlarıyla bir araya geldiği yemek sırasında görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursalı minik Zeynep’e ilaç müjdesi

Dünyada çok az rastlanan bir hastalığa yakalanan ve gerekli ilaçları alamazsa yaşama şansı olmayan 5 yaşındaki Zeynep Sargın’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan müjdeli haber geldi.
Halk arasında "beyincik erimesi" olarak bilinen NCL hastası Bursalı Zeynep Sargın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın il teşkilatlarıyla bir araya geldiği yemek sırasında görüştü. Bursa milletvekillerinin aracı olması sonrası babası Selçuk Sargın ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük Zeynep’le yakından ilgilenirken babasından hastalığının son durumuyla ilgili bilgi de aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeynep’in yaşaması için sürekli alması gereken pahalı ilaçların temin edilmesi için yanındaki yetkililere talimat vererek, "Zeynep kızımızın yaşaması için ne gerekiyorsa yapın. İlaçlarını hemen temin edin" dedi.

Türkiye’de sadece 7 kişide
NCL hastalığı, Türkiye’de 70 kişide görülürken, TİP2 türü ise sadece 7 kişide bulunuyor. Zeynep, hastalığı daha fazla ilerlemeden, ayda 2 defa alması gereken ve değeri 150 bin TL olan ilacı beklerken Sargın ailesi, Sağlık Bakanlığı onayından geçen ancak SGK ödemesi kapsamına henüz alınmayan ’Brineura Cerliponase Alfa’ adlı ilacın maliyetini kendi imkanları ile karşılayamadığı için valilik onayıyla "Zeynep yaşamak için desteğinizi bekliyor" şeklinde bir yardım kampanyası başlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursalı minik Zeynep’e ilaç müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursalı minik Zeynep’e ilaç müjdesi

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