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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Neşet Ertaş" paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 23:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Neşet Ertaş" paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının yedinci yılında Neşet Ertaş'ı rahmetle yad ettiğini bildirdi.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Instagram ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"10 yıl önce bugün. 18 Eylül 2009'da Neşet Ertaş ile bir televizyon programında bir araya gelmiştik. Neşet Baba'nın eşsiz sohbeti ve sanatıyla unutulmaz bir buluşma olmuştu. Bu buluşmadan yaklaşık 3 yıl sonra, 2012'de aramızdan ayrılan Neşet Ertaş'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

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neşet ertaş paylaşım sosyal medya Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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