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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 14:32 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailesine taziyelerini iletti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Kimar Kuzeyi mevkiinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Suriye'nin Kimar Kuzeyi mevkiinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe'nin ailesine telgraf gönderip taziyelerini ileterek, başsağlığı diledi.

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