Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Kimar Kuzeyi mevkiinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Suriye'nin Kimar Kuzeyi mevkiinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe'nin ailesine telgraf gönderip taziyelerini ileterek, başsağlığı diledi.
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı
Ünlü oyuncunun hapsi isteniyordu! Karar verildi
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum