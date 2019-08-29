Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimleri sonrası "vatandaşlara teşekkür" ziyaretlerine başladığını belirten Angı, "Büyükşehirler olarak baktığımızda en yüksek oyun alındığı Konya'mıza da bu ziyaret bekleniyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın programı 1 Eylül itibarıyla inşallah gerçekleşecek. Konya'ya teşrif edecekler ve 14.30'da da Mevlana Meydanı'nda toplu açılışlarımızı ve mitingimizi yapmış olacağız. Bizim için önemli bir program. Büyükşehirler içinde en yüksek oyun verildiği, Cumhur İttifakı'nın en güçlü desteği aldığı bu ilde, Cumhurbaşkanımızın hemşehrilerimize yapacağı 'teşekkür'de birlikte olmayı arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya programını önemsediklerini ve hazırlıklarını yüksek tempoda sürdürdüklerini dile getiren Angı, "Bu şehir, ilk günden bugüne kadar Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza sahip çıkmıştır, her zaman en yüksek destekleri vermiştir. AK Parti iktidarları da Konya'nın 50 yıllık, 100 yıllık hayallerini gerçekleştirmek adına büyük projeleri bir bir hayata geçirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1 Eylül'de Konya'ya pek çok müjdesi olacak. Çok farklı kesimlerin beklediği müjdeleri de inşallah meydanda hep birlikte izleyeceğiz. Bütün Konyalı hemşehrilerimizi pazar günü Cumhurbaşkanımızla buluşmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Erdoğan'ın programı öncesi, saat 14.00'da Mevlana Meydanı'nda, Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü'nün konser vereceğini ileten Angı, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramını da tebrik eti.

