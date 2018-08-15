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Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı! Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı'na atama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 07:02 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı! Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı'na atama

Bugünkü sayıda yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığına, Dr. Uğur Namık Küçük’ün atanması gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında Açık Bulunan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne Hayrettin Kurt getirildi.
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına ise İbrahim Halil Öztop’un atanması uygun görüldü.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Hazine ve Maliye Bakanlığı türkiye kalkınma bankası Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunu amerika yaptı ha bize :)
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