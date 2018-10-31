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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 06:28 | Son Güncelleme

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bazı taşınmazlar bölgede yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında acele kamulaştırılacak - Konya'nın Karatay ilçesi sınırları içinde kalan bazı taşınmazlar "Yenileme Alanı" olarak belirlendi - Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki bazı alanlarda arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak

Malatya, Konya ve Gaziantep'te yürütülen projelere ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesi sınırları içinde bulunan bazı taşınmazlar bölgede yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Konya'nın Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi sınırları içinde kalan bazı taşınmazlar "Yenileme Alanı" olarak belirlendi.

Söz konusu karar 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun'un 2'nci maddesi gereğince verildi.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki bazı alanlarda arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.

Kararda belirtilen alanlarda 6200 sayılı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun'un ek 9'uncu maddesi kapsamında kamu yararı gözetilerek isteğe bağlı olmaksızın DSİ 20. Bölge Müdürlüğü tarafından zorunlu arazi toplulaştırması uygulanacak.

Toplulaştırma sınırları içinde olup, arazi toplulaştırma kriterlerine uygun olmayan yerler ve teknik olarak toplulaştırma sahasına dahil edilmesi uygun olmayan tepelik, taşlık, çukurluk alanlar ile yoğun sabit tesis bulunan alanlar toplulaştırma harici bırakılacak.

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