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Cumhurbaşkanı'na hakaret eden dernek başkanına 3 yıl 9 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 15:08 | Son Güncelleme

Kocaeli’de, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partililere hakaret eden Vatanseverler Hareketi Derneği Başkanı Mehmet Avcı, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Avcı, cezaevinden kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.

Cumhurbaşkanı'na hakaret eden dernek başkanına 3 yıl 9 ay hapis cezası

Vatanseverler Hareketi Derneği Başkanı Mehmet Avcı, geçen yıl Kasım ayında sosyal medyada yayınladığı videoda Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan atan gençlere küfretti. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Avcı, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan gözaltına alındı. Mehmet Avcı, 17 Kasım tarihinde tutuklandı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve ilçe başkanları Mehmet Avcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Dün, Kocaeli 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına Mehmet Avcı, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. AK Parti adına AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Avukat Alper Doğan ile AK Parti İzmit İlçe Başkanı Avukat Ali Güney de duruşmaya katılarak şikayetlerinin devam ettiğini, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, Mehmet Avcı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 2 yıl, suçun basın yoluyla işlenmesi nedeniyle cezanın yarı oranında artırılarak 3 yıl, suçun birden fazla işlenmiş olması nedeniyle 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mehmet Avcı’nın cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak, tahliyesine karar verildi.
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "Mehmet Avcı toplumda derin infial ve öfke oluşturan paylaşımlarıyla AK Parti ve partililere ağza alınmayacak ağır hakaretlerle saldırmıştır. Sözleri son derece çirkin, ahlak ve edep dışıdır. Mehmet Avcı, bu paylaşımlarıyla milyonlarca üyesi bulunan, halkın büyük çoğunluğunun desteğini alan AK Parti'ye, partinin liderine ve mensuplarına karşı galiz ve katlanılması mümkün olmayan saldırıda bulunmuştu. Bilindiği üzere sanığın eylemi neticesinde teşkilat mensuplarımız ile birlikte suç duyurusunda bulunmuştuk. Yapılan soruşturma neticesinde şahıs hakkında halkı kin ve nefrete alenen tahrik etmek suçundan dolayı dava açılmış ve yapılan yargılama neticesinde de suçu sabit görülerek cezalandırılmasına karar verilmiştir. Dileriz verilen bu karar ile demokratik ülkelerde eleştirinin, özgür düşüncenin, fikir beyanının en doğal hak olduğu, ancak hakaret ve tehdit içerikli saldırıların asla kabul edilemeyeceği ve cezalandırılacağı bir kez daha anlaşılmıştır" dedi.

(DHA)

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