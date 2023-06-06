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Cumhurbaşkanı'nın afişine bıyık çizip küfürlü ifadeler yazan lise öğrenci tutuklandı

06.06.2023 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bir lise öğrencisi, seçim propagandası kampanyasında asılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişindeki fotoğrafına bıyık çizdiği ve küfürlü ifadeler yazdığı iddiasıyla tutuklandı.

Cumhurbaşkanı'nın afişine bıyık çizip küfürlü ifadeler yazan lise öğrenci tutuklandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi dolayısıyla yapılan propaganda çalışmaları kapsamında Mersin'de cadde ve sokaklara asılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim afişindeki fotoğrafına bıyık çizilip, küfürlü ifadeler yazılması üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma kapsamında çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri 16 yaşındaki ismi açıklanmayan lise öğrencisini gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli, 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından tutuklandı. (DHA)

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