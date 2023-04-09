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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan milletvekili adaylığına ilişkin paylaşım

09.04.2023 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay milletvekili adaylığına ilişkin paylaşım yaptı. Oktay, paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri, aziz milletimizin desteğiyle Ankara'mıza hizmet etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan milletvekili adaylığına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milletvekili adaylığına ilişkin "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri, aziz milletimizin desteğiyle Ankara'mıza hizmet etmeye hazırız." değerlendirmesini yaptı.

Oktay, AK Parti'nin Yüksek Seçim Kuruluna sunduğu 28. Dönem milletvekili aday listesinde Ankara 3. Bölge 1. sırada yer almasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "Sevdamız Ankara, sevdamız Türkiye." ifadesine yer veren Oktay, Ankara ve Türkiye için çok çalışacaklarını belirtti.

Oktay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri, aziz milletimizin desteğiyle Ankara'mıza hizmet etmeye hazırız." ifadesini kullandı. (AA)

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