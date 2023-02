Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurdu: Kabine deprem gündemiyle toplanacak

Battaniye de zaten milyonlarca battaniyeyi sahaya göndermiş durumdayız. Elimizdeki tüm çadırları iletmiş durumdayız. Hem yurt içindeki üretim tüm hızıyla devam ediyor hem de uluslararası alandan her türlü katkı devam etmekte. İnşallah bu sonuna kadar da devam edecek.

Hasar tespit çalışmaları son derece önemli. Kısmet olursa bir haftaya kadar bunu tamamlamaya çalışıyoruz. Bir an önce kalıcı konutlar ile alakalı inşaatlara başlayalım. Ay sonuna kadar da bu çalışmalara başlamak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın belirlediği hedefi bir an önce yakalamak arzusundayız. Bir yıl içerisinde kalıcı konutları da yaparak tekrar afetzedelerimizi kalıcı konutlarında tekrar yaşamaya, hayatlarını normalleştirmeye bir an önce çalışıyoruz.