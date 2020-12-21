Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde konuşurken fenalaştı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde Milli Siber Güvenlik Zirvesi programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuştuğu sırada bir anda fenalaştı. Oktay'ın fenalaşmasının ardından programa ara verildi.

Oktay'ın durumunun iyi olduğu yönünde anons yapıldı. Kontrolün ardından programa tekrar katılan Oktay, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için teşekkür ediyorum" dedi.

'TANSİYON DÜŞÜKLÜĞÜNE BAĞLI SAĞLIK SORUNU YAŞADI'

Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar da, Oktay'ın sağlık durumu hakkında, "Tansiyon düşüklüğüne bağlı sağlık sorunu yaşadı, hiçbir sıkıntı yok" dedi.

