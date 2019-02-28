Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Afrika ile ilişkilerimizi yeni bir anlayışla ele alıyoruz

ÇAD Cumhurbaşkanı Idriss Deby İtno'ya fahri doktora unvanı tevdi töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Afrika'yı kader ortağı olarak görerek son yıllarda kıta ile ilişkilerimizi yeni bir anlayışla ele almaya başladık. Türkiye yalnızca ekonomik ortaklık için değil, her ihtiyaç duyulduğunda tereddüt etmeden Afrikalı kardeşlerinin yardımına koşan bir ülkedir" dedi.

500 Çadlı öğrencinin eğitim gördüğü Karabük Üniversitesi, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby İtno'ya fahri doktora unvanı verdi. YÖK'te yapılan törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve çok sayıda Çadlı öğrenci katıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, Türkiye'nin yükseköğretim alanında yaptığı yatırımların uluslararası arenaya da açıldığını belirterek, Türkiye'de 148 binden fazla yabancı öğrenciye eğitim verildiğini söyledi.

'TÜRKİYE, AFRİKALI KARDEŞLERİNİN YANINA KOŞAN BİR ÜLKEDİR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ile Çad arasındaki siyasi ilişkilerin 16'ncı yüzyıla kadar gittiğini belirterek, "Türkiye hayallerin gerçekleştirilebileceği bir ülke. Çadlı kardeşlerimizin buraya gelip hayallerinin peşinde koşuyor olmaları gerçekten beni yürekten mutlu etti" dedi.

Afrika'nın uyanışını ve adım adım hak ettiği seviyeye yükselmeye başlamasını en az Afrikalılar kadar umut ve heyecanla takip ettiklerini belirten Oktay, şöyle konuştu: