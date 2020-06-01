HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Amacımız aşama aşama normale dönmek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Amacımız aşama aşama normale dönmek

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2020 17:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Amacımız salgınla mücadelemizde elde ettiğimiz kazanımları kaybetmeden, aşama aşama normale dönmek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Amacımız aşama aşama normale dönmek

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün itibarıyla "yeni normal hayat" geçildiğini belirterek, bazı kısıtlamaların sona ermesinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin bittiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Bundan sonraki süreçte de tedbiri elden bırakmayacaklarının altını çizen Oktay, şunları kaydetti:

"Yeni normalde fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız. Amacımız salgınla mücadelemizde elde ettiğimiz kazanımları kaybetmeden, aşama aşama normale dönmek. Yeni normal hayatın tüm kurallarına titizlikle, hiçbir gevşemeye mahal vermeksizin uyalım. Bu sadece kendimize ve yakınlarımıza değil, milletimize karşı da sorumluluğumuzdur."

fuat


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı! Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı!
Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorErdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor
Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

İşkence ve Kürtçe müzik cinayeti iddialarıyla ilgili açıklama

İşkence ve Kürtçe müzik cinayeti iddialarıyla ilgili açıklama

Çin'de günlük vaka sayısında son üç haftanın en yükseği

Çin'de günlük vaka sayısında son üç haftanın en yükseği

Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

İBB, koronavirüste ikinci dalga için tarih verdi

İBB, koronavirüste ikinci dalga için tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

Büyükşehir belediye başkanları anketinde İmamoğlu sürprizi!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Diğer Haberler
AK Parti'den Güney Kıbrıs'taki çirkin saldırıya sert tepki

AK Parti'den Güney Kıbrıs'taki çirkin saldırıya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor

Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan 'seçim' mesajı

Davutoğlu'ndan seçim mesajı! Hangi tarihte yapılırsa yapılsın...

İYİ Parti Meclis Üyesi Basri Ersan Kırbaş istifa etti

İYİ Parti'de istifa!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'normalleşme' mesajı: Yarından itibaren bu adımı atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarından itibaren bu adımı atıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden istifa etmişti? İlk kez bizzat açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu neden istifa etmişti? İlk kez açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.