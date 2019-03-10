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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekmeköy'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 18:22 | Son Güncelleme

Oktay, Çekmeköy'deki programı sonrası esnafı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Çekmeköy'de esnafı ziyaret etti.

AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığınca Turgut Özal Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Oktay, daha sonra çevredeki esnafla bir araya geldi.

Oktay, vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde, AK Parti seçim standına da uğrayarak, partililere çalışmalarında başarılar diledi.

Börek satılan bir dükkana giren Oktay, burada kendi kestiği böreği vatandaşlara ikram etti.

Çevredekilerin çay ikramını geri çevirmeyen Oktay, daha sonra Hacı Yusuf Cebir Camisi önünde vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Esnafa uğrayarak "Hayırlı işler" dileyen Oktay, sık sık vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Çekmeköy esnaf ziyareti fuat oktay

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