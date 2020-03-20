HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yurtdışındaki öğrenciler için önemli duyuru!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yurtdışındaki öğrenciler için önemli duyuru!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 21:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan öğrencilerimizin, 21 Mart Cumartesi yerel saatle 17.00'a kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde planlanan sürede dönüşleri gerçekleştirilecek." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yurtdışındaki öğrenciler için önemli duyuru!

İşte Fuat Oktay'ın paylaşımları:

Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçici olarak bulunan öğrencilerimizin, 21 Mart Cumartesi yerel saatle 17.00'a kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde planlanan sürede dönüşleri gerçekleştirilecek.

Vatandaşlarımızın yurda dönüşlerini Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde THY ile sağlayacak ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutacağız.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
Sağlık Bakanlığı’ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi!Sağlık Bakanlığı’ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi!
Hapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdüHapishanedeki erkek arkadaşı için bebeğini öldüresiye dövdü
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay öğrenci koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Spor medyasının duayen ismi koronavirüsten hayatını kaybetti

Spor medyasının duayen ismi koronavirüsten hayatını kaybetti

81 ilde genelge! Sağlık Bakanlığı'ndan önemli karar

81 ilde genelge! Sağlık Bakanlığı'ndan önemli karar

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

DSÖ: Koronavirüse karşı 20 aşı geliştirildi

DSÖ: Koronavirüse karşı 20 aşı geliştirildi

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan büyükannelerini doğum gününde yalnız bırakmadılar

Karantinada olan büyükannelerini doğum gününde yalnız bırakmadılar

Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Aleviler için skandal sözler: Bir otele tıkıp yakabilirsin

Aleviler için skandal sözler: Bir otele tıkıp yakabilirsin

Vaka sayısının bini aştığını söylemişti! Yeni açıklama geldi

Vaka sayısının bini aştığını söylemişti! Yeni açıklama geldi

Diğer Haberler
Paylaştığı karikatür büyük tepki çekmişti! Enver Aysever hakkında yeni gelişme

Paylaştığı karikatür büyük tepki çekmişti! Yeni gelişme

Tüm Türkiye'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Tüm Türkiye'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Sağlık Bakanlığı’ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Tüm hastanelere gönderildi

Sağlık Bakanlığı’ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi!

Osman Kavala'ya 'Anayasa'yı ihlal' suçlamasından tahliye

Kavala'ya 'Anayasa'yı ihlal' suçlamasından tahliye

Balıkesir'de koronavirüs paniği! Umreden dönen çift gözlem altında

Bir ilimizde daha koronavirüs paniği! Umreden dönen çift gözlem altında

İstanbul'da 'yok artık' dedirten görüntüler! Uyarıları hiçe saydılar

İstanbul'da 'yok artık' dedirten görüntüler! Uyarıları hiçe saydılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.