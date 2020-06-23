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  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sardor Umurzakov'la görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sardor Umurzakov'la görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 02:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Türkiye Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) eş başkanı ile Sardor Umurzakov ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sardor Umurzakov'la görüştü

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Türkiye-Özbekistan ekonomik ve ticari ilişkilerinin ele alındığı kaydedildi.

Hayata geçirilen anlaşmalar ve ulaştırma alanındaki ilerlemelerden duyulan memnuniyetin altının çizildiği belirtilen açıklamada, "İki ülke arasındaki tercihli ticaret görüşmeleri kapsamında yürütülen görüşmelerinin de en kısa sürede uzlaşıyla tamamlanması yönünde çalışmalara hız verilmesi kararlaştırılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde bir sonraki KEK toplantısını tarihinin en kısa sürede netleştirilmesine karar verilmiştir" denildi. (DHA)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov'la görüştü

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