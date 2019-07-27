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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Tunus'ta

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2019 15:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin cenaze törenine katıldı

TUNUS (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin cenaze törenine katıldı.

Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sibsi için Cumhurbaşkanlığı Kartaca Sarayı'nda tören düzenlendi.

Tören, Sibsi'nin naaşının Bağımsızlık Salonu'na getirilmesi ile başladı. Askeri törenden sonra Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi.

Sibsi'nin vefatının ardından geçici Cumhurbaşkanı olan Tunus Meclis Başkanı Muhammed Nasır, törene katılanlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Muhammed Nasır ile Tunus Başbakanı Youssef Chahed ve merhum Cumhurbaşkanı Sibsi’nin ailesine, Türk halkının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı dileklerini iletti.

Tören, cenaze geçit merasiminin ardından sona erdi.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın temsil ettiği törene, Filistin Başbakanı Mahmut Abbas, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Kralı 6. Felipe, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Malta Cumhurbaşkanı George Vella ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac de katıldı.

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Cenaze Töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi

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