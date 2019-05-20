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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ukrayna'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2019 17:04 | Son Güncelleme

Fuat Oktay, Romanya Başbakan Yardımcısı Ana Birchall'ı kabul etti

KİEV (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya Başbakan Yardımcısı Ana Birchall'ı kabul etti.

Oktay, Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy'in göreve başlama töreninin ardından Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği Rezidansı'na geçerek Birchall ile görüştü.

Görüşmede, önümüzdeki dönemde düzenlenmesi öngörülen Türkiye-Romanya Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi ve yine bu yıl içinde yapılması planlanan Türkiye-Romanya Karma Ekonomik Komisyon toplantılarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca AB-Türkiye ilişkilerinde yapıcı bir anlayışın egemen olmasına katkı sağlayan Romanya'nın ilkesel duruşunu ve gayretlerinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Romanya Başbakan Yardımcısı Ana Birchall

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