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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ülkemizin huzuruna kast edenlere en ağır darbe vurulacaktır

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 04:29 | Son Güncelleme

 52 Ülkeden 520 sporcunun yarıştığı 7.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ülkemizin huzuruna kast edenlere en ağır darbe vurulacaktır

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA) 52 Ülkeden 520 sporcunun yarıştığı 7. Uluslararası Fetih Kupası'nda 31 Türk sporcu madalya kazandı. Madalya kazanan sporculara ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay taktim etti. Ödül töreninde yaptığı konuşmasında Fuat Oktay, “Pençe Operasyonu ile Irak'ın kuzeyinde bulunan terör yuvaları, tüm unsurlarıyla birlikte temizlenerek ülkemizin huzuruna kast edenlere en ağır darbe vurulacaktır" dedi.

Okçular Vakfı tarafından düzenlenen “7. Uluslararası Fetih Kupası" okçuluk yarışmaları sona erdi. Okmeydanı'nda bulunan Okçular Vakfı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen finallerde geleneksel ve modern okçuluk olmak üzere iki dal ve 18 kategoride, 52 ülkeden yaklaşık 520 sporcu kürsüye çıkmak için ter döktü. 27 Mayıs tarihinde başlayan ve 3 gün süren müsabakaların ardından, 29 Mayıs tarihindeki finaller sonunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen bir tören ile verildi. Toplam 457 bin TL ödül dağıtılan Fetih Kupası kapsamında 54 madalyanın 31'ini Türk sporcular kazandı.

Dünyanın en iyi okçularının mücadele ettiği organizasyonun final ve ödül törenine; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Geleneksel Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ve sporcular katıldı. Kur'an tilaveti ile başlayan ödül töreni ardından saygı duruşu ve dereceye giren sporculara ödül takdimi ile son buldu.

"BURADA OK ATMAK, ŞAMPİYON OLMAK TARİHE ADINI YAZDIRMAK DEMEKTİR"
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ödül töreninde yaptığı konuşmada “52 ülkeden 500'ün üzerinde sporcu geleneksel okçulukla modern okçuluğun birlikte yarıştığı en büyük müsabakasında yan yana geldiler. Burası dünyanın en eski, okçuluğa hasredilmiş, Fatih Sultan Mehmet'in yaşıyla aynı yaşta, 566 yıldır burada. Okçular oklarını hedefe, en uzağa eriştirmek için yarıştılar, destanlar yazdılar. Tarihin yetiştirdiği en iyi okçular burada yetişti. Bu demek oluyor ki burada ok atmak, şampiyon olmak aslında tarihe adını yazdırmak demek oluyor. O yüzden burada yarışan okçular çok şanslı. Dünyanın her yerinden okçular gelip hünerlerini bu tarihi mekanda sergiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"KİMSEYE MİLLETİMİZİN HAKKINI YEDİRMEDİK, YEDİRMEYECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, “17 yıldır, 1453'den 2053 Türkiye'sine giden yolda, fetih şuuruna yakışır hizmet altyapısını oluşturduk; gelecekte atılacak adımlar için de en uygun zemini gençlerimize miras bırakacağız inşallah. Bunun için 23 Haziran, İstanbul için olduğu kadar Türkiye için de önemli bir dönüm noktası. Hepinizin takip ettiği 31 Mart seçimleri sonrası süreçte biz, meseleleri hukuk çerçevesinde çözme iradesine ve hakkaniyete sahip çıktık. Bugüne kadar kimsenin hakkını yemediğimiz gibi; kimseye de milletimizin hakkını yedirmedik; bundan sonra da yedirmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"FETİH RUHUNU İLELEBET CANLI TUTACAĞIZ"
Fuat Oktay, “Ecdadımızın İstanbul'u fethinde gösterdiği inanç ve kararlılığın aynısını Türkiye'yi 2023 hedeflerine, 2053'e, 2071 vizyonlarına taşırken gösterecek; fetih ruhunu ilelebet canlı tutacağız. Bu kararlılıkla, bugün ülkemizin her köşesinde ve sınır ötesinde ülkemize yönelen tehditleri çelik gibi sinemizde bertaraf ediyoruz. Doğu Akdeniz'de, Ege'de sahip olduğumuz haklarımızı kullanmamızı engelleyenlere karşı da aynı azimle, aynı dik duruşla mücadele veriyoruz. Pençe Operasyonuyla da Irak'ın kuzeyinde bulunan terör yuvaları, tüm unsurlarıyla birlikte temizlenerek; ülkemizin huzuruna kast edenlere en ağır darbe vurulacaktır. Bu mübarek günlerde Pençe Operasyonunda ve sınırlarımızın içinde-dışında ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için vazifede olan askerlerimize ve güvenlik güçlerimize bir kez daha Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Ödül töreninin ardından Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a hediye taktiminde bulundu. Bilal Erdoğan ve Haydar Ali Yıldız ile birlikte Okçular Vakfı'nı gezen Oktay burada bulunan yay yapım atölyesine girdi. Atölyede Oktay, Osmanlı işçiliği ile yapılan yayları ve okçuluk malzemelerini inceledi. Ardından atölyenin ustası, Fuat Oktay'a deri üzerine işlenerek yapılan üzerinde ayet yazılı bir tablo hediye etti.

Ödül alan sporcular ise şöyle:
Erkekler Klasik Yay kategorisi,

  1. İtalyan Mauro Nespoli
  2. Türk sporcu Samet Ak
  3. Hollandalı sporcu Hendrikus Van Tongeren
    Kadınlar Klasik Yay kategorisi
  4. Çinli sporcu Long Xiaoqing
  5. Kolombiyalı sporcu Ana Maria Rendon Martinez
  6. Türk sporcu Yasemin Ecem Anagöz
    Erkekler Makaralı Yay kategorisi
  7. Rus sporcu Anton Bulaev
  8. Hollandalı sporcu Michael Schloesser
  9. Amerikalı sporcu Braden Richard Gellenthien
    Kadınlar Makaralı Yay kategorisi
  10. Kolombiyalı sporcu Sara Jose Lopez Bueno
  11. Türk sporcu Yeşim Bostan
  12. Rus sporcu Victoria Balzhanova
    Klasik Yay Mix Takım kategorisi
  13. KORE
  14. TURKİYE
  15. RUSYA
    Makaralı Yay Mix Takım kategorisi
  16. HOLLANDA
  17. HIRVATİSTAN
  18. KOLOMBİYA
    Geleneksel Okçuluk ödül kategorisinde
    Büyük Erkekler'de
    1.Malezyalı sporcu Ahmad Alrafaie Bin Ali
  19. Türk sporcu Ahmet Turan Günay
  20. Malezyalı sporcu Muhammad Najmuddin Bin Badron
    Büyük Kadınlar'da
  21. Macaristanlı sporcu Emoke Hunyine Dr. Domokos
  22. Kırgız sporcu Asel Sadryova
  23. Belaruslu sporcu Yulıya Azar Kevıch
    Genç Erkeklerde ,
  24. Türk sporcu Muhammed Ali Temel
  25. Türk sporcu Emir Kayabaş
  26. Türk sporcu Alparslan Taşkın
    Genç Kadınlarda,
  27. Türk sporcu Tuğçe Torun
  28. Türk sporcu Şakiha Tetik
  29. Türk sporcu Yasemin Temel
    Minik Erkeklerde,
  30. Türk sporcu Emirhan Kavala
  31. Türk sporcu Emir Yalçıntaş
  32. Türk sporcu Selahattin Akgün
    Minik Kadınlarda
  33. Türk sporcu Gökçe Azra Bayır
  34. Türk sporcu Hacer Süreyya Vatan
  35. Türk sporcu Meryem Bengüsu Kaytaz
    Karma Miniklerde,
  36. Türk sporcu Ali Çolakkadıoğlu
  37. Türk sporcu Yunus Emre Zengin
  38. Türk sporcu Adile Cemre Dilsiz
    MENZİL kategorisi,
    Organik Yay Hava Koşusunda,
  39. Kanadalı sporcu Adam Karpowich
  40. Norveç sporcu Ivar Malde
  41. Türk sporcu Cüneyt Hoca
    Limitli Hava Koşusu Karma kategorisinde
  42. Türk sporcu Mustafa Koçak
  43. Türk sporcu Salim Söyler
  44. Türk sporcu İbrahim Aydın
    Limitsiz Hava Koşusu Erkeklerde,
  45. Türk sporcu İbrahim Balaban
  46. Türk sporcu İbrahim Aydın
  47. Türk sporcu Cüneyt Öztan
    Limitsiz Hava Koşusu Kadınlarda,
  48. Türk sporcu Şebnem Saliha Çakıroğlu
  49. Türk sporcu Nagihan Tunç
  50. Türk sporcu Fatma Ayvacı
    Siper kategorisinde,
  51. Türk sporcu İbrahim Keleş
  52. Norveçli sporcu Ivar Malde
  53. Slovak sporcu Michael Ponis

(FOTOĞRAFLI)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ülkemizin huzuruna kast edenlere en ağır darbe vurulacaktırCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ülkemizin huzuruna kast edenlere en ağır darbe vurulacaktırCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ülkemizin huzuruna kast edenlere en ağır darbe vurulacaktırCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ülkemizin huzuruna kast edenlere en ağır darbe vurulacaktır

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