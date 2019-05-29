Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Karma Ekonomik Komisyon Başkanı olduğu Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Sudan, Türkmenistan, Özbekistan, Romanya ve Portekiz'in İş Konseyi Başkanları da yer aldı.

İlgili ülkelerle Türkiye arasındaki başta ekonomik ve ticari ilişkiler olmak üzere yatırım, turizm ve eğitim alanında ön plana çıkarılabilecek hususların ele alındığı kabulde, özellikle uluslararası müteahhitlik hizmetleri hususunda firmaların önünün açılması konusuda görüş alışverişine bulunuldu.

