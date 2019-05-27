"Cumhurbaşkanımız 2023'e kadar olan yargı reformunu tüm kamuoyu ile paylaşacak"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 30 Mayıs Perşembe günü inşallah 2023'e kadar olan yargı reformunu tüm kamuoyu ile paylaşacak. Bizim temel yaklaşımımız, insanımızın özgürlüğünü ve ekmeğini daha da artırarak, Türkiye'yi büyütmek ve geliştirmektir." dedi.

Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince bir otelde sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve kanaat önderlerine verilen iftara katıldı.

Burada konuşan Gül, ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu, gayelerinin din, dil ve mezhep ayırmaksızın herkesi kucaklamak olduğunu belirterek, "Mazlumların tek umudu Türkiye." ifadesini kullandı.

Yerel seçimlerin geride kaldığını ve artık Türkiye'nin önüne bakması gerektiğini ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Şimdi Türkiye'nin ve vatandaşımızın ekonomisini daha da yükseltme zamanıdır. Şimdi reformlarla ülkemizin standartlarını daha da yukarı çıkarma zamanıdır. Şimdi özgürlükleri daha çok arttırma zamanıdır. Şimdi adaleti daha da tahkim etme zamanıdır. Bütün eksiklerin farkındayız. Çok önemli şeyler yaptık. 17 yılda büyük reformlar yaptık."