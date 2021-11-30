Cumhurbaşkanına hakaret davası sanığına 1 yıl 2 ay hapis

Kayseri'de yaşayan esnaf Harun Ş., geçen yıl ocak ayında sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Paylaşımların tespit edilmesi üzerine Harun Ş., hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan dava açıldı.

"PAYLAŞIMLARI BEN YAPADIM"

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanık Harun Ş. hazır bulundu. Sanık Harun Sezer'in Ş., suçsuz olduğunu öne sürerek, "Profil fotoğrafı bana ait, ancak paylaşımları ben yapmadım. Hesabım çalınmış olabilir. Kesinlikle ben hakaret etmedim. Suçsuzum" dedi.

1 YIL 2 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Harun Ş.'yi, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezanın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. (DHA)



