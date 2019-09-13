Cumhurbaşkanlığı, 7 ilde aşure dağıttı

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞINCA, Muharrem ayı nedeniyle 7 ilde aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ankara, İzmir, İstanbul, Rize, Antalya, Erzurum ve Diyarbakır'da Cumhurbaşkanlığınca aşure dağıtıldı. Cuma namazı ardından gerçekleştirilen aşure dağıtımı organizasyonu Ankara’da Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından Ankara Beştepe Millet Camii’nde yapıldı. İzmir Konak Meydanı’nda Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mahmut Kazan, Rize Şeyh Camii'nde Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Antalya Muratpaşa Camii’nde Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz, Erzurum Ulu Camii’nde Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal, Diyarbakır Ulu Camii'nde ise Personel Prensipler Genel Müdürü Metin Yener aşure dağıttı. Tarifi Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen aşureler, valiliklerce hazırlanarak vatandaşlara ikram edildi.

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