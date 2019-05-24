Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan MHP'ye başsağlığı mesajı

Altun, Konya'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Öztoklu için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Fahrettin Altun, paylaşımında, "Cumhur İttifakı'nın MHP adayı olarak Konya'da Doğanhisar Belediye Başkanı seçilen İhsan Öztoklu'nun uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş olmasından derin bir üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve MHP camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
(AA)