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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan MHP'ye başsağlığı mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 15:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Konya'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Cumhur İttifakı'nın MHP adayı olarak Doğanhisar Belediye Başkanı seçilen İhsan Öztoklu'nun ailesine ve MHP camiasına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan MHP'ye başsağlığı mesajı

Altun, Konya'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Öztoklu için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Cumhur İttifakı'nın MHP adayı olarak Konya'da Doğanhisar Belediye Başkanı seçilen İhsan Öztoklu'nun uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş olmasından derin bir üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve MHP camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

(AA)

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