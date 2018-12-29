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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan CİMER paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 19:59 | Son Güncelleme

Altun, 791 başvuru yapıp iletilmediğinden endişelenen vatandaşı bilgilendirdi: - "CİMER'e olan bu ilginizden dolayı teşekkür eder, başvurularınızı 7/24 bekleriz"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir vatandaşın sosyal medyada Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile ilgili sorusuna cevap verdi.

Veli Gümüştaş isimli bir vatandaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Altun'a "Sayın Altun, CİMER'de bir sorun var, başvurular ne zamandır bir türlü kurumlara aktarılmıyor." iddiasında bulundu.

Altun, paylaşıma cevap olarak şunları kaydetti:

"Veli Bey, CİMER sistemine bugüne kadar yapmış olduğunuz 791 başvurunun tamamı tarafımızca değerlendirilerek ilgili kurumlara yönlendirilmiştir. CİMER'e olan bu ilginizden dolayı teşekkür eder, başvurularınızı 7/24 bekleriz."

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Anahtar Kelimeler:
CİMER Fahrettin Altun

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