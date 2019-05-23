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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 16:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Yeni askerlik sistemiyle askerlik sürelerinde eşitlik sağlanacak, eğitimli insan kaynağı etkin ve verimli kullanılacak, zorunlu askerlikte başarılı olanlar TSK’da istihdam edilebilecek, bedelli askerlik kalıcı hale gelecek ve en önemlisi Türk Silahlı Kuvvetleri profesyonelleşecek” dedi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabı Twitter’dan yeni askerlik sistemine ilişkin bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Yeni askerlik sistemiyle askerlik sürelerinde eşitlik sağlanacak, eğitimli insan kaynağı etkin ve verimli kullanılacak, zorunlu askerlikte başarılı olanlar TSK’da istihdam edilebilecek, bedelli askerlik kalıcı hale gelecek ve en önemlisi Türk Silahlı Kuvvetleri profesyonelleşecek” dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabı Twitter’dan yeni askerlik sistemine ilişkin bir video paylaştı. Altun, yeni askerlik sistemiyle askerlik sürelerinde eşitliğin sağlanacağını, eğitimli insan kaynağının etkin ve verimli kullanılacağını, zorunlu askerlikte başarılı olanların TSK’da istihdam edilebileceğini, bedelli askerliğin kalıcı hale geleceğini ve en önemlisinin de Türk Silahlı Kuvvetlerinin profesyonelleşeceğini kaydetti.

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